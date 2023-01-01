В Самаре взбесившийся фейерверк начал стрелять по людям и окнам домов

Искры летели в разные стороны, пугая прохожих Фото: принтскрин видео.

В новогоднюю ночь жители Самары традиционно запускают салюты, зажигают бенгальские огни и хлопают петарды. Пожарные не раз напоминали и продолжают напоминать людям о правилах безопасности, но все же происходят ЧП. Так, жители микрорайона Южный город в Самаре засняли на видео взбесившийся фейерверк, который начал стрелять зарядами по прохожим и залетать в окна многоквартирных домов.

Видеоролик появился в социальных сетях 1 января 2023 года. Автор поста говорит, что ЧП произошло в микрорайоне Южный город – 1 в новогоднюю ночь. На кадрах видно, что местные жители подожгли во дворе салют, а он начал стрелять не вверх, а по сторонам.

К счастью, как сообщает автор видео, никто не пострадал. Хотя видно, что заряды попадают в человека, который пытается укрыться в подъезде многоквартирного дома. Рядом также припаркованы автомобили, которые попали под обстрел. Искры фейерверка залетают в окна местных жителей, но благо форточки зимой у всех закрыты.