Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 января 2023 13:23

В Самаре первой новорожденной в 2023 году стала девочка, которая стала шестой сестрой в семье

Врачи роддома в больнице Семашко рассказали о примете на Новый год
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
У Эльнуры шесть дочерей

У Эльнуры шесть дочерей

Врачи роддома СГКБ2 имени Н. А. Семашко с гордостью представили первого новорожденного ребенка в новом 2023 году. По примете, если в новом году первой родится девочка – год будет удачным.

- Гордо сообщаем: девочка! – поделились радостью акушеры.

Сейчас мамочка и дочка чувствуют себя прекрасно. Малышка родилась весом 3650, рост 54 см. Для молодой мамочки Эльнуры это уже шестой ребенок, причем в семье Алымкуловой рождаются все девочки.

Редакция «КП-Самара» поздравляет самарскую семью с пополнением и желает здоровья и счастья в новом году!