В Самаре первой новорожденной в 2023 году стала девочка, которая стала шестой сестрой в семье

У Эльнуры шесть дочерей

Врачи роддома СГКБ2 имени Н. А. Семашко с гордостью представили первого новорожденного ребенка в новом 2023 году. По примете, если в новом году первой родится девочка – год будет удачным.

- Гордо сообщаем: девочка! – поделились радостью акушеры.

Сейчас мамочка и дочка чувствуют себя прекрасно. Малышка родилась весом 3650, рост 54 см. Для молодой мамочки Эльнуры это уже шестой ребенок, причем в семье Алымкуловой рождаются все девочки.

Редакция «КП-Самара» поздравляет самарскую семью с пополнением и желает здоровья и счастья в новом году!