В Самарской области в последний день 2022 года скончался врач Валентин Рожнов

В 2022 году Валентин Рожнов отметил свое 85-летие

31 декабря 2022 года в Самарской области на 86-м году жизни скончался почетный гражданин, врач травматолог-ортопед Валентин Петрович Рожнов. Об этой скрбной новости сообщили жители Приволжского района.

- Желающие проститься, приходите по адресу с. Приволжье, улица Больничная, дом 11, квартира 4. Вынос состоится 2 января, ориентировочно в 12:00, - сообщили родственники умершего врача в социальных сетях.

Валентин Рожнов родился в 29 октября 1937 года в селе Мусорка Ново-Буянского района Куйбышевской области. В ноябре 1965 года пришел работать врачом в Приволжскую центральную районную больницу, где отработал 52 года. В разные периоды работы он занимал должности: фтизиатра, рентгенолога, хирурга, заведующего хирургическим отделением, травматолога-ортопеда хирургического отделения, исполняющего обязанности главного врача Приволжской ЦРБ. С 1980 года по 2000 год имел Первую квалификационную категорию по специальности «Травматология-ортопедия».

Валентин Петров был неоднократно награжден Почетными грамотами за многолетний добросовестный труд. 31 октября 2017 года врачу было присвоено звание «Почетный гражданин муниципального района Приволжский Самарской области».