Четыре долгостроя сдали в эксплуатацию в Самарской области перед Новым годом

Работы вел региональный фонд Самарской области. Фото: "Тольятти"

Перед Новым годом, 30 декабря, в Самарской области сдали в эксплуатацию сразу четыре долгостроя, по информации фонда развития территорий.

Три долгостроя находятся в Тольятти. Как сообщает администрация Тольятти, долгожданное новоселье отметили владельцы дома бывшего застройщика ЖСК «Виктория». В Самаре жильцы заехали в дом ЖК «На Московском» в Красноглинском районе.

Всего квартиры в недавно построенных домах получили 439 пострадавших дольщиков. Напомним, решение о дострое объектов в Тольятти было принято в конце 2019 года, а дома в Самаре – в апреле 2021 года. Работы вел региональный фонд Самарской области.

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