В Самарской области 200 человек заболели коронавирусом 2 января 2023 года

Победить болезнь и излечиться удалось 178 жителям региона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 2 января 2023 года в Самарской области за сутки подтвердили 200 случаев коронавирусной инфекции. Информацию сообщили в региональном оперштабе.

На данный момент показатель числа выздоровевших меньше количества заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 178 жителям региона. За сутки госпитализировали в медицинские учреждения 21 человек, два жителя региона скончались от коронавируса.

Специалисты провели 1843 лабораторных исследований на КВИ, еще 179 человек обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а 21 жителя региона обнаружили при профилактическом обследовании без клинических проявлений.

Из общего числа случаев COVID-19 было выявлено 159 в г. Самара, 26 – в г. Тольятти, 8 – в г. Новокуйбышевск, 2 – в г. Сызрань, по 1 – в г. Жигулевск, г. Кинель, г. Октябрьск, Большечерниговском и Шигонском районах.

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