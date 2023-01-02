Самарские синоптики рассказали, почему Волга не покрылась до конца льдом этой зимой

На Саратовском водохранилище возле Самары вода еще не замерзла. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель отдела метеорологии Приволжского УГМС Вячеслав Демин рассказал самарцам в эфире Радио КП, почему Волга до сих пор не покрылась льдом до конца. Происходящее специалист объясняет планетарными климатическими процессами.

— Глобальное потепление действительно идет. По данным климатического атласа, мы видим потепление за 100 с небольшим лет на три градуса, — рассказал Вячеслав Демин.

Эксперт отметил, что ледостав этой зимой немного запоздал не только в районе Самары. На Куйбышевском водохранилище в районе Тольятти он установился на два дня позже средних многолетних значений. Толщина льда там сейчас 15 сантиметров, что на 13 сантиметров ниже нормы.

На Саратовском водохранилище возле Самары вода еще не замерзла. Это связано и с теплой погодой, и со сбросами воды с Жигулевской ГЭС.

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