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НовостиОбщество2 января 2023 15:19

Новогодняя елка на крыше: праздничный автомобиль заметили на дорогах Самары

На дорогах Самары жители заметили украшенную новогоднюю «Ладу» с елкой на крыше
Ирина СИНЕГУБОВА
Не все горожане оценили такой творческие подход. Фото: скриншот

Не все горожане оценили такой творческие подход. Фото: скриншот

В Самаре местные жители заметили необычно украшенный автомобиль Lada, на крыше которой установлена новогодняя елка в гирлянде, а впереди нее заяц.

Праздничное транспортное средство было замечено на нескольких улицах города. Таким образом автомобилист пытается поднять настроение самарцам.

— Сама видела, как ДПС улыбались, глядя на подобные украшения. Подобных машин видела штуки четыре. Все поднимают настроение, — пишет жительница областного центра.

Не все горожане оценили такой творческие подход. Часть комментаторов под постом в сообществе Вконтакте "Самара Город" порадовалась новогодней идее и поблагодарили за улучшенное настроение, а другая отнеслась неоднозначно.

— Дорога не место для забав. Жалко, что не все это понимают, — комментирует самарец.