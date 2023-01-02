Убирать Самару от снега будут 163 единицы техники и 132 рабочих в ночь на 3 января

Отдельное внимание специалисты должны уделять противогололедной обработке. Фото: администрация Самары

В ночь на 3 января для уборки Самары от снега задействуют 163 единицы техники и 132 дорожных рабочих. Ночью в регионе объявили желтый уровень опасности из-за порывов северо-западного ветра до 15-18 м/с.

Сегодня в своем телеграм-канале глава Самары Елена Лапушкина сообщила, что поручила очистить в первую очередь тротуары и проезжую часть. При этом отдельное внимание специалисты должны уделять противогололедной обработке.

Городские улицы приводят в порядок круглосуточно. На своих территориях следить за выполнением должны управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН и районные администрации. А в дневную смену 3 января службы благоустройства предусмотрели для уборки 130 единиц техники и 232 дорожных рабочих.

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