Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 января 2023 17:39

Пьяный мужчина ударил прохожего перочинным ножом возле круглосуточного магазина в Самаре

Согласно экспертизе, здоровью парня был причинен тяжкий вред
Ирина СИНЕГУБОВА
Перочинный нож мужчина хранил и использовал на работе для разрезания упаковок.

Перочинный нож мужчина хранил и использовал на работе для разрезания упаковок.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре в ходе конфликта возле круглосуточного магазина на улице Партизанской местный житель ударил прохожего перочинным ножом.

— Из медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации 18-летнего местного жителя. Согласно экспертизе, здоровью парня был причинен тяжкий вред, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснилось, ночью около круглосуточного магазина пьяный 36-летний мужчина начал ссориться с прохожим. Словесная перепалка переросла в драку, и незнакомец нанес молодому человеку удар ножом в область грудной клетки.

Мужчина признал свою вину и рассказал, что перочинный нож, который хранил и использовал на работе для разрезания упаковок, он выбросил. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.