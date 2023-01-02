Пьяный мужчина ударил прохожего перочинным ножом возле круглосуточного магазина в Самаре

Перочинный нож мужчина хранил и использовал на работе для разрезания упаковок. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре в ходе конфликта возле круглосуточного магазина на улице Партизанской местный житель ударил прохожего перочинным ножом.

— Из медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации 18-летнего местного жителя. Согласно экспертизе, здоровью парня был причинен тяжкий вред, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснилось, ночью около круглосуточного магазина пьяный 36-летний мужчина начал ссориться с прохожим. Словесная перепалка переросла в драку, и незнакомец нанес молодому человеку удар ножом в область грудной клетки.

Мужчина признал свою вину и рассказал, что перочинный нож, который хранил и использовал на работе для разрезания упаковок, он выбросил. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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