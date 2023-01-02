В Самарской области рассказали, какими самыми популярными и редкими именами называли детей в 2022 году

Самыми популярными именами в сменившемся году стали Артем и София. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В управлении ЗАГС Самарской области рассказали, какими самыми популярными и редкими именами называли жители региона своих детей в 2022 году.

Самыми популярными именами в сменившемся году стали для мальчиков Артем, Александр, Михаил, Матвей и Максим, а для девочек – София, Ева, Виктория, Анна и Полина.

Среди редких имен, которые выбирали жители Самарской области для детей, следующие: Всеслав, Ролан, Север, Устин, Яросвет, Агафья, Златаслава, Матрона, Славяна, Электра.

Некоторые горожане отдают предпочтение двойным именам. Такими самыми распространенными именами являются Владислав-Дмитрий, Виктор-Ждан, Эмир-Рамиль, Илья-Саид, Самир-Савелий, Умар-Фарук, Арина-Виктория, Миа-Виктория, Сара-Розлин.

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