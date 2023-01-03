Дмитрий Азаров прокомментировал происшествие в Макеевке, где находились самарские бойцы

Глава региона сообщил, что под ударом ВСУ оказались и военные из Самарской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал ЧП в Макеевке (ДНР). По словам главы региона, под ударом ВСУ оказались и наши земляки. Он пообещал оказать всю необходимую помощь семьям военнослужащих.

- Есть раненые, увы, есть погибшие. В данный момент сведения уточняются. Нахожусь на постоянной связи с Минобороны, с руководством всех обеспечивающих служб, - сказал Дмитрий Азаров.

По словам губернатора, сейчас в соцсетях распространяется много фейков. Он призвал уточнять всю информацию через военкомат по месту призыва военнослужащего. Также продолжает работать колл-центр 122.

- Обязательно окажем всестороннюю помощь в лечении раненых. Семьи военнослужащих могут рассчитывать на нашу всемерную поддержку, - отметил глава региона.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило, что киевский режим нанес удар по пункту временной дислокации одного из подразделений российских военных. Использовались шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства. Два из них были сбиты. В результате случившегося погибли 63 российских военных.

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