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НовостиОбщество3 января 2023 8:32

Конкурс «Лучший зимний двор России» проходит в Самаре

Желающие смогут поучаствовать в нем до 28 февраля 2023 года
Илона МАЙСКАЯ
Самарцы смогут рассказать об украшении своего двора или проведении там интересных зимних забав / Фото: Единая Россия

Самарцы смогут рассказать об украшении своего двора или проведении там интересных зимних забав / Фото: Единая Россия

В Самаре стартовал конкурс «Лучший зимний двор России». Оно проходит при поддержке партии «Единая Россия».

Конкурс направлен на поиск лучших практик благоустройства городской среды. Принять участие в нем может любой желающий. Для этого нужно рассказать о своем дворе в эссе и приложить фото. К примеру, самарцы смогут похвастаться построенным детьми снежным городком, наряженной елкой и украшением всего двора или дворовым чемпионатом по катанию на санках.

В конкурсе три номинации: «Лучшее зимнее мероприятие во дворе», «Лучшая зимняя дворовая инфраструктура» и «Лучшее зимнее оформление двора». Заявки будут приниматься до 28 февраля 2023 года включительно. Подать их можно здесь.

Жюри рассмотрит заявки и выберет победителей с 28 февраля по 15 марта 2023 года. Выбрать лучших из лучших смогут и сами жители. На сайте конкурса будет проходить народное голосование.

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