Сильный снег и гололед ожидаются в Самарской области в ночь на 4 января 2023 года

МЧС советует самарцам переждать непогоду дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вновь испортится погода. В ночь на среду, 4 января 2023 года, на регион обрушится сильный снег. Объявлен желтый уровень опасности.

- Ночью 4 января местами в Самарской области ожидается сильный снег, мокрый снег. Возможно налипание мокрого снега. На дорогах местами снежные заносы, накат, гололед, - сообщили в Приволжском УГМС.

Днем снег немного утихнет. Осадки будут небольшими, местами умеренными. Скорость западного, северо-западного ветра составит 7-12 м/с. Температура воздуха будет держаться в пределах -4...+1 градуса.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть осторожнее. Водителей просят по возможности не садиться за руль. Если избежать поездки не получится, то следует соблюдать следующие правила: не превышать скорость, увеличить дистанцию до едущего впереди транспорта, избегать обгонов и резких перестроений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал