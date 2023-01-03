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НовостиОбщество3 января 2023 15:51

Самарский врач-невролог рассказала, как распознать инсульт по внешним признакам

Алия Муртазина также назвала основные причины возникновения приступа
Анастасия ФИЛАТОВА
При инсульте нужно как можно быстрее вызвать скорую помощь

При инсульте нужно как можно быстрее вызвать скорую помощь

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский врач-невролог Алия Муртазина рассказала, что может вызвать инсульт и как его распознать по внешним признакам. По ее словам, приступ могут спровоцировать стресс, эмоциональные и физические перегрузки, а также вредные привычки.

— Для возникновения инсульта почти всегда есть провокационная составляющая. Триггером может быть неконтролируемое артериальное давление и его резкое повышение на фоне эмоциональных переживаний, перегрузок на работе, злоупотребления алкоголем, — рассказала заведующая неврологическим отделением для пациентов с нарушением мозгового кровообращения больницы № 2 имени Н.А. Семашко Алия Муртазина.

Внешние признаки инсульта: нарушение мимики, уголки рта неравномерно опущены, «кривая» улыбка, проблемы с речью, ослаблена рука, нога. Если вы заметили у человека подобные симптомы — нужно срочно вызывать скорую помощь и сообщить диспетчеру, что есть подозрение на инсульт.

Специалисты отмечают, что в последнее время инсульт «помолодел». Он может возникнуть не только у взрослых, но и даже у несовершеннолетних. У молодых людей приступ может случиться на фоне приема токсических веществ. Чтобы не стать жертвой инсульта, необходимо вести здоровый образ жизни, следить за давлением и питанием, а также избавиться от вредных привычек.

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