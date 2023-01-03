Самарский врач-невролог рассказала, как распознать инсульт по внешним признакам

При инсульте нужно как можно быстрее вызвать скорую помощь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский врач-невролог Алия Муртазина рассказала, что может вызвать инсульт и как его распознать по внешним признакам. По ее словам, приступ могут спровоцировать стресс, эмоциональные и физические перегрузки, а также вредные привычки.

— Для возникновения инсульта почти всегда есть провокационная составляющая. Триггером может быть неконтролируемое артериальное давление и его резкое повышение на фоне эмоциональных переживаний, перегрузок на работе, злоупотребления алкоголем, — рассказала заведующая неврологическим отделением для пациентов с нарушением мозгового кровообращения больницы № 2 имени Н.А. Семашко Алия Муртазина.

Внешние признаки инсульта: нарушение мимики, уголки рта неравномерно опущены, «кривая» улыбка, проблемы с речью, ослаблена рука, нога. Если вы заметили у человека подобные симптомы — нужно срочно вызывать скорую помощь и сообщить диспетчеру, что есть подозрение на инсульт.

Специалисты отмечают, что в последнее время инсульт «помолодел». Он может возникнуть не только у взрослых, но и даже у несовершеннолетних. У молодых людей приступ может случиться на фоне приема токсических веществ. Чтобы не стать жертвой инсульта, необходимо вести здоровый образ жизни, следить за давлением и питанием, а также избавиться от вредных привычек.

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