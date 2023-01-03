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НовостиОбщество3 января 2023 16:10

Самарцы смогут сдать елки на переработку до конца января 2023 года

Щепу, полученную из хвойных деревьев, отдадут конным клубам
Анастасия ФИЛАТОВА
Горожане могут подарить вторую жизнь новогодним деревьям

Горожане могут подарить вторую жизнь новогодним деревьям

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вновь проходит акция «Подарите елке вторую жизнь». В рамках нее горожане смогут сдать хвойные деревья на переработку. Об этом сообщает пресс-служба регоператора по обращению с ТКО «ЭкоСтройРесурс».

- Чтобы елка обрела вторую жизнь, достаточно снять с нее всю мишуру и отнести на контейнерную площадку. Сбор деревьев продлится до конца января 2023 года, - отметили в компании.

Регоператор будет забирать елки со всех 4,5 тысяч контейнерных площадок и отправлять на переработку. Полученную щепу можно использовать в сельском хозяйстве, на даче или для обустройства вольеров животных. В этом году хвойную щепу планируют отдать в конные клубы «Престиж» и «Буденновец». Все, что останется, раздадут жителям (подробности опубликуют позднее).

Отметим, в акции принимает участие и ТРК «Мега». Все желающие смогут оставить елку на парковке комплекса возле сортировочной станции. Сделать это можно будет 14, 15, 21, 22, 28 и 29 января с 11:00 до 17:00. Деревья передадут на переработку регоператору в феврале.

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