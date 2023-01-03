Горожане могут подарить вторую жизнь новогодним деревьям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вновь проходит акция «Подарите елке вторую жизнь». В рамках нее горожане смогут сдать хвойные деревья на переработку. Об этом сообщает пресс-служба регоператора по обращению с ТКО «ЭкоСтройРесурс».

- Чтобы елка обрела вторую жизнь, достаточно снять с нее всю мишуру и отнести на контейнерную площадку. Сбор деревьев продлится до конца января 2023 года, - отметили в компании.

Регоператор будет забирать елки со всех 4,5 тысяч контейнерных площадок и отправлять на переработку. Полученную щепу можно использовать в сельском хозяйстве, на даче или для обустройства вольеров животных. В этом году хвойную щепу планируют отдать в конные клубы «Престиж» и «Буденновец». Все, что останется, раздадут жителям (подробности опубликуют позднее).

Отметим, в акции принимает участие и ТРК «Мега». Все желающие смогут оставить елку на парковке комплекса возле сортировочной станции. Сделать это можно будет 14, 15, 21, 22, 28 и 29 января с 11:00 до 17:00. Деревья передадут на переработку регоператору в феврале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал