Самарцев предупредили о телефонных мошенниках, представляющихся сотрудниками СК России

Аферисты стали выманивать деньги у доверчивых людей под видом следователей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники придумали новый способ обмана доверчивых людей. Они стали представляться сотрудниками Следственного комитета России. В ведомстве рассказали, как не стать жертвой аферистов и не отдать им последние деньги.

Так, сотрудники СК России предупреждают о проведении проверок и следственных мероприятий в письменном виде. Также они имеют служебное удостоверение, которое должны предъявить гражданину по требованию.

— Ни по телефону, ни в ходе очной беседы следователи не заявляют требований об отчуждении имущества и переводе денег, а также не проводят следственные действия по телефону, — отметили в СК.

Как правило, мошенники убеждают людей не перезванивать в госорганы и банки для перепроверки информации. Кроме того, нередко они угрожают ответственностью за разглашение «конфиденциальных сведений». Следователи призывают жителей быть бдительнее — не переводить деньги по полученным в ходе телефонного разговора инструкциям и никому не сообщать реквизиты банковских карт.

Если звонивший представляется сотрудником правоохранительных органов, нужно проверить информацию по телефонам горячей линии того или иного госоргана. В случае с СК России соответствующие номера размещены на сайтах региональных следственных управлений. Также можно воспользоваться телефоном доверия 8 (800) 100-12-60.

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