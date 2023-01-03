Самарцы сняли на видео дикие танцы полуголого парня на парковке

Зажигательный парень удивил прохожих 1 января 2023 года Фото: скриншот с видео

Жители Самары стали свидетелями необычной картины 1 января 2023 года. На парковке ресторана сети быстрого питания молодой человек устроил полуголую дискотеку. Момент засняли на видео. Судя по кадрам, все произошло на пересечении улиц Самарской и Полевой.

По словам очевидцев, парень вышел из припаркованной на стоянке машины и пустился в дикий пляс. Зажигал он в полураздетом виде — куртку и кофту сжимал в руках и активно размахивал ими в разные стороны. Танцевал молодой человек под песню с говорящим названием «Психушка».

Активные телодвижения самарца шокировали окружающих. Они теряются в догадках, что толкнуло парня на столь яркое выражение эмоций. Одни предполагают, что молодой человек находился под действием запрещенных веществ, другие считают, что он пытался таким образом протрезветь после новогодней ночи. Третьи же уверены: ему настолько понравилась песня, что он не смог сдержаться и пошел танцевать.

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