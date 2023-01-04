В Самаре задержали продавца мебели, который обманывал покупателей

Сейчас бизнесмен под подпиской о невыезде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить предпринимателя, который обманывал покупателей. Мужчина продавал мебель в крупном торговом центре Кировского района. Он заключал с клиентами договоры, брал предоплату, выдавал кассовые чеки, а потом под разными предлогами откладывал сроки поставки заказа. В итоге покупатели обратились в полицию.

- Жертвами злоумышленника стали четыре человека, в том числе 61-летняя пенсионерка и жительница Отрадного 1969 года рождения, которая специально приезжала в Самару, чтобы купить мебель. Общая сумма ущерба составила более 420 000 рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские задержали бизнесмена. Во время опроса мужчина рассказал, что деньги, которые получил от покупателей, он тратил в том числе на то, чтобы погасить долги. На предпринимателя завели уголовное дело, его обвиняют в мошенничестве.