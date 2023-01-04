В Самарской области открыли запись на регистрацию брака в красивую дату

Традиционно красивые даты пользуются большей популярностью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ЗАГСах Самарской области открыли запись на регистрацию брака в красивую дату - 23.02.2023. В этот день можно будет расписаться в самарском Дворце бракосочетания (улица Молодогвардейская, 238), во Дворце бракосочетания Тольятти (улица Революционная, 25), а также в отделе ЗАГС Волжского района в Южном городе (Николаевский проспект, 2). Об этом сообщает Управление ЗАГС Самарской области.

Чтобы расписаться в красивую дату, нужно подать заявление на сайте госуслуг до 22 января 2023 года.

За 2022 год в регионе зарегистрировали на 10,8% больше браков, чем в 2021 году. Самый большой ажиотаж наблюдали в красивые даты.