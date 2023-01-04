Дмитрий Азаров навестил раненых бойцов. Фото: скрин видео

Часть раненных в Макеевке бойцов перевезут на лечение в Самару. Об этом стало известно 4 января, во время визита губернатора Дмитрия Азарова в госпиталь к пострадавшим при обстреле ВСУ самарским военнослужащим. Глава региона навестил земляков, находящихся в госпиталях Макеевки и Ростова-на-Дону, а также тех, кто сегодня находится в строю на защите Родины.

Дмитрий Азаров передал раненым бойцам, что за их выздоровление молится вся область.

- Все они как один намерены вернуться в строй, - отметил глава региона. - Уверен, такой настрой позволит им быстрее выздороветь. Больница в Макеевке первая приняла наших земляков. Уже в ближайшие сутки большую часть тех, кто сегодня проходит лечение в Ростове-на-Дону, направят в госпиталь в Самару. Это примерно 60 - 70 человек, у кого позволяет самочувствие.

Кроме того, часть бойцов, которые нуждаются в специализированной медпомощи, направят в лучшие госпитали страны - в том числе, в столице.

Дмитрий Азаров также отметил что будет ходатайствовать о присвоении землякам госнаград за проявленные мужество и отвагу. - Бойцы и командиры проявили себя настоящими героями, - подчеркнул губернатор. - Все настроены дать отпор врагу и отомстить за погибших товарищей.