Самарцы выиграли более 24 миллионов рублей в «Новогоднем миллиарде»

Многие самарцы получили призы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местные жители выиграли более 24 миллионов в лотерее. Самарцы приняли участие в «Новогоднем миллиарде»

По информации представителей государственной лотереи «Столото». В регионе купили 128 457 выигрышных билетов. Они принесли обладателям 24 722 085 рублей. Отмечают, что один из счастливчиков получил 1 миллион рублей, второй – более 700 тысяч рублей, третий - более 400 тысяч рублей. Пока победители не обратились за выигрышами.

По итогам лотереи всего количество выигрышных билетов превысило 8 миллионов. В праздничном тираже разыграли более 2,5 млрд рублей.

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