В Самаре 11-летний школьник попал под колеса легковушки на улице Галактионовской

Очевидцы перенесли пострадавшего на тротуар. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре местный жители опубликовали кадры серьезной аварии. Подросток попал под колеса отечественного легкового автомобиля.

Судя по опубликованным кадрам и сообщению очевидцев, авария произошла вечером на пересечении улиц Галактионовской и Ульяновской. Двое школьников перебегали дорогу по проезжей части. Один подросток не успел добраться до противоположной стороны и попал под колеса «легковушки». В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области редакции «КП-Самара» сообщили, что аварию зафиксировали в 15:45, 4 января 2023 года. Водитель автомобиля «ВАЗ-2109» наехал на 11-летнего мальчика напротив дома 200 «А» по улице Самарской.

Отмечают, что ребенок переходил дорогу в неустановленном месте. Мальчика доставили в лечебное учреждение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

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