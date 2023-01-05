В Самарской области отдых на Рождество обойдется жителям в 5000 рублей

Специалисты рассказали о ценах в санатории Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области местным жителям и гостям региона рассказали, сколько обойдется отдых на Рождество. Эксперты поделились данными.

По информации портала санатория-России.рф, дешевле всего поехать в санатории Пензенской области – 3250 рублей в сутки, в Саратовской области – 3380 рублей в сутки, в Мордовии – 3490 рублей. Дороже всего в санаториях Башкортостана – 5320 рублей в сутки и Самарской области – 4950 рублей в сутки.

В Краснодарском крае празднование стоит – 5730 рублей в сутки, а на курортах Кавказских Минеральных Вол – 5840 рублей в день.

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