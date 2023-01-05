Самарцы показали молодую лису в Рождествено

Лиса не боялась людей. Фото: "Самара№1"

В Самарской области местные жители поделились кадрами игр молодой лисы. Животное резвилось по дороге в Рождествено.

Судя по опубликованным кадрам, лиса не боится прохожих и с удовольствием скачет вокруг местных жителей. Авторы видео бросили животному вещи и еду. Лиса без страха приблизилась к людям и забрала лакомство. За городом уже настоящая зима.

Напомним, в регионе объявили желтый уровень опасности. В губернии ожидается сильный снегопад и метель 6 января 2023 года. Видимость при этом составит 1-2 километра. Автолюбителям и пешеходам следует быть внимательнее на дороге.

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