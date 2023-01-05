В Самарской области автолюбитель сбил 58-летнюю женщину

Автолюбитель сбил женщину. Фото: ГУ МВД России по региону

В Сергиевском районе Самарской области водитель легковушки нарушил правила дорожного движения и сбил женщину. Пешеход шла в попутном направлении движения транспортного средства.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, вечером, 4 января 2022 года, в 19:05 34-летний водитель автомобиля «Lada Granta» нарушил правила дорожного движения и превысил скорость. Автолюбитель врезался в 58-летнюю женщину-пешехода.

В результате столкновения пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Женщине назначили амбулаторное лечение. Сотрудники дорожной полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.

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