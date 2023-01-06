В Самаре школьник оказался под колесами автомобиля на пешеходном переходе

Местные жители утверждают, что пострадавший отлетел на несколько метров после столкновения.

В среду, 4 января 2023 года, в Ленинском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Авария случилась примерно в 16.40 на пересечении улиц Галактионовская и Маяковского. Информацию в социальных сетях сообщили местные жители.

– Школьники перебегали дорогу на пешеходном переходе. Один успел, а второго сбила машина. Мальчик отлетел примерно на 10 метров, местные жители перенесли школьника с трамвайных путей, – рассказали очевидцы произошедшего.

Отмечается, что на месте ДТП работали сотрудники полиции и скорой помощи. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

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