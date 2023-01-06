В Самаре в уборке территорий от снега задействуют почти 230 единиц техники

Очистка улиц от снежных валов ведется с раннего утра. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 6 января 2023 года, в Самару пришел сильный снегопад. Борьба с его последствиями началась ранним утром: к 08:00 основной ход по проезжим частям был очищен и обработан противогололедными реагентами, тротуары на 50% избавлены от снега. Сейчас службы продолжают работу. Об этом сообщили в мэрии.

– Работы на улично-дорожной сети ведутся в нескольких направлениях. В частности, МАУ «Парки Самары», «Самарская Набережная», МП «Спецремстройзеленхоз» продолжают очистку своих территорий. Также в перечне работ, актуальных перед наступающим Рождеством - уборка подъездов и подходов к храмам, в которых пройдут службы, – рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

В уборке улиц днем будет задействовано 137 единиц техники и 218 человек. За состоянием общественных мест – парков, скверов, аллей – будут следить 154 сотрудника, к уборке привлекут 39 единиц техники.

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