В Самарской области 102 человека заболели коронавирусом 6 января 2023 года

Нарастающим итогом в регионе зафиксирован 492 361 случай коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки еще несколько жителей Самарской области заболели коронавирусом. Статистику заболеваемости по состоянию на 6 января 2023 года предоставили в региональном правительстве.

– За сутки было проведено 2793 исследований на КВИ. У 102 пациентов диагноз подтвердился, 25 человек были госпитализированы, – сообщают областные власти.

Наибольшее число заболевших проживает в Самаре – здесь заболели 45 человек. В Тольятти было зафиксировано 32 случая COVID-19, в Отрадном 5, в Кошкинском районе – 4.

В Кинеле, Новокуйбышевске и Красноярском районе коронавирусом заболели по три жителя, в Октябрьске, Сызрани и Кинель-Черкасском районе – по двое. В Борском районе зафиксирован один случай COVID-19.

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