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НовостиСпорт6 января 2023 17:41

Хорват Барач не намерен менять «Крылья» на клуб из ОАЭ

Об этом рассказал агент футболиста
Евгений ЕГОРОВ
Матео Барач не собирается покидать Самару

Матео Барач не собирается покидать Самару

Хорватский защитник Матео Барач летит на первый зимний сбор с самарскими «Крыльями Советов». Агент футболиста Стипе Лапич, по данным Metaratings.ru, подтвердил интерес к своему подопечному одного из клубов ОАЭ. Однако на данный момент ситуация развития не получила.

Поводом к вероятной смене клуба мог бы послужить тот факт, что Барач стал получать меньше игрового времени ближе к зимнему перерыву. В основном он играл в матчах Кубка России, а в играх чемпионата оказывался в числе запасных, периодически выходя на замену.

Однако, по словам агента, это связано с тем, что Матео дважды получал травмы, из-за чего и играл меньше. Никаких претензий у футболиста в этой связи ни к кому нет.

«Тренером он очень доволен, игровым временем тоже доволен. Конечно, он едет на сборы с «Крыльями», - заявил Лапич.

«Крылья Советов» в ближайшие дни проходят в Москве медобследование, а 9 января вылетают на сбор в Турцию. Перед Новым годом команду покинули Максим Глушенков и Сергей Пиняев, перешедшие в московский «Локомотив». Пополнил самарский коллектив форвард Владимир Сычевой, перебравшийся в Самару из «Оренбурга».