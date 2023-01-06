Хорват Барач не намерен менять «Крылья» на клуб из ОАЭ

Матео Барач не собирается покидать Самару

Хорватский защитник Матео Барач летит на первый зимний сбор с самарскими «Крыльями Советов». Агент футболиста Стипе Лапич, по данным Metaratings.ru, подтвердил интерес к своему подопечному одного из клубов ОАЭ. Однако на данный момент ситуация развития не получила.

Поводом к вероятной смене клуба мог бы послужить тот факт, что Барач стал получать меньше игрового времени ближе к зимнему перерыву. В основном он играл в матчах Кубка России, а в играх чемпионата оказывался в числе запасных, периодически выходя на замену.

Однако, по словам агента, это связано с тем, что Матео дважды получал травмы, из-за чего и играл меньше. Никаких претензий у футболиста в этой связи ни к кому нет.

«Тренером он очень доволен, игровым временем тоже доволен. Конечно, он едет на сборы с «Крыльями», - заявил Лапич.

«Крылья Советов» в ближайшие дни проходят в Москве медобследование, а 9 января вылетают на сбор в Турцию. Перед Новым годом команду покинули Максим Глушенков и Сергей Пиняев, перешедшие в московский «Локомотив». Пополнил самарский коллектив форвард Владимир Сычевой, перебравшийся в Самару из «Оренбурга».