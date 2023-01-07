Самарские полицейские быстро раскрыли похищение красного мотоцикла

Валентин Никитин и Сергей Данилов увидели буксируемый мотоцикл

В Самаре в конце декабря к полицейским обратился хозяин красного мотоцикла "Днепр". Он не нашел в гараже транспортное средство и просил найти вора. Мужчине повезло - уже через пару дней экипаж ДПС, дежуривший в Куйбышевском районе, заметил, как похожий мотоцикл едет на буксировочном тросе за "Тойотой". На нем сидел водитель без шлема.

Инспекторы остановили сладкую парочку и выяснили, что никаких документов на мотоцикл у них нет. Все приметы совпали - это был тот самый украденный "Днепр". Его водитель рассказал, что купил мотоцикл у знакомого, но тот его не предупредил о криминальном происхождении товара.

- В отношении водителя составили административные материалы за управление мотоциклом без шлема, без прав, а также за отсутствие номерных знаков. Мотоцикл поместили на специализированную стоянку, - отметили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Личность угонщика также вскоре установили. 40-летний уроженец Шенталинского района уже был судим и быстро признался в том, что сделал. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.