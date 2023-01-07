Над Самарой в Рождество взошло гигантское солнце с сиянием

Гигантское солнце над Самарой Фото: Анжелика ПОТЕРЯХИНА

В Рождество над Самарой взошло гигантское солнце с радужным сиянием. Интересный эффект на фото запечатлела читательница "КП-Самара". Огромный солнечный шар поднимается прямо из-за высоток, а над ним радужным сиянием переливается еще один солнечный круг - как огненный круг, которые используют в цирке.

Объясняется это явление просто - дело здесь в оптической иллюзии, которая называется "солнечное гало". По сути - это радуга вокруг солнца, сияние появляется во время морозной погоды и повышенной влажности одновременно. В таком случае в воздухе одновременно находится много морозных кристаллов и лучи проходя сквозь них преломляются и дают эффект радуги.

Кстати, эксперты напоминают жителям Самары, что даже если вы хотите полюбоваться на солнечное сияние, то нужно воспользоваться УФ-фильтром, а не смотреть на солнце невооруженным глазом.