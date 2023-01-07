В Самарской области спасли замерзающего на обочине водителя грузовика

Инспекторы спасли водителя грузовика

Под Самарой на трассе "М5 - Урал" сотрудники ДПС спасли замерзающего на обочине водителя грузовика. У машины замерзло топливо , а водитель в одиночку никак не мог запустить двигатель и продолжить поездку. О застывшем на обочине автомобиле МАН сообщили проезжающие водители. В это время температура достигала уже -27 градусов - мужчина уже мог и сам просто замерзнуть и ему некуда было деться.

Инспекторы тут же оценили обстановку и решили временно остановить движение на участке дороги, чтобы отбуксировать большегруз. Отбуксировать грузовик помогли водители других большегрузов. Автомобиль довезли до стоянки, убедились, что к водителю спешит помошь, а на стоянке есть пункт обогрева. После этого инспекторы вернулись на маршрут.

ГУ МВД РФ по Самарской области напоминает, что водители, которые попали в беду на трассе, в любой момент могут обратиться по телефону 8(846)333-58-01 в дежурную часть Госавтоинспекции.