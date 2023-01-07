В Самаре трамваи уберут с улицы Фрунзе из-за строительства метро

Трамваи уберут еще с одного перекрестка

В Самаре трамваи собираются убрать с улицы Фрунзе из-за строительства метро. Предполагается, что их пустят по улице Галактионовской. Такие планы озвучил первый заместитель мэра Самары Владимир Василенко. В планах - освобождение перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской. Там будет возведена заглубленная подстанция для новой станции.

- Планируется, что временно по улице Фрунзе трамваи ходить не будут. Они будут следовать по улице Галактионовской, доезжать до улицы Пионерской и разворачиваться, - рассказал Владимир Василенко. Предполагается, что уже к осени движение должны открыть обратно.

Напомним, что из-за строительства "Театральной" уже убрали трамваи с улицы Галактионовской, теперь на Полевой они заворачивают в сторону Арцыбушевской и следуют по ней в сторону Красноармейской. Власти обещают вернуть трамваи на прежний маршрут после строительства станции.