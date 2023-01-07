Родным раненных в Макеевке бойцов рассказали, как посетить их в самарском госпитале

Бойцы в самарском госпитале могут увидеть родных

Родственники и близкие бойцов, пострадавших в Макеевке и доставленных в самарский госпиталь, смогли повидаться с ними. Для них организовали специальную пропускную систему, об этом рассказал губернатор Дмитрий Азаров.

Пропускать родных к проходящим лечение бойцам будут по спискам и паспортам. Это позволит избежать накладок и ожидания.

Напомним, что уже 45 бойцов доставили из ростовского госпиталя в самарский. О переводе на родину попросили губернатора сами военнослужащие, сейчас они поблагодарили за принятое решение и отметили, что в родных стенах лечиться гораздо легче.

В первую очередь в Самару направили тех, кто готов к транспортировке. Для этого выделили спецрейс. Сейчас власти работают над тем, чтобы помочь бойцам, проходящим лечение в Макеевке - их также будут перевозить, как только позволит их состояние.