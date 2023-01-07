В Самаре ищут покупателей для "Орленка" и "Космоса"

В Самарской области продают ЛОЦ

В Самаре ищут покупателей для лечебно-оздоровительного центра "Космос". В него входят ДОЛ "Орленок" и санаторий-профилакторий "Космос". Продажа идет через аукцион. Сам комплекс находится в Прибрежном, в его восточной части, в сосновом бору, в экологически-чистом месте.

Как говорится в объявлении, в оздоровительном центре всего 36 объектов недвижимого имущества (в том числе 1 земельный участок), которые являются собственностью АО «РКЦ «Прогресс». 5 объектов, из которых два - земельных участка - принадлежат Российской Федерации.

Стоимость лота - 650 миллионов, это стартовая цена. Минимальный шаг в валюте - 35,5 млн рублей.