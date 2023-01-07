В Самару надолго пришли жестокие аномальные морозы

В Самаре будет аномально холодно

Новогодние каникулы закончились, начинается рабочая неделя. А заодно и морозная зима. Аномальные холода пришли в регион буквально под Рождество. По прогнозам синоптиков, температуры воздуха по ночам в большинстве районов опустятся до -30..-34°, и даже днем столбик термометра будет находится преимущественно ниже -25-градусной отметки.

Виноваты во всем антициклон с севера Скандинавии и холодный воздух с Северного Урала. Снега в эти дни идти не будет, но будет дуть северо-западный ветер, а значит, мороз будет ощущаться еще хуже. В первой декаде января по прогнозам синоптиков будет температура ниже нормы на два градуса. В дальнейшем норма также будет ниже, чем температура в реальности.

Жителям рекомендуют быть максимально осторожными на улицах, проводить на открытом воздухе как можно меньше времени. И, планируя поездки в это время, стоит позаботиться о том, чтобы с собой были заряженные устройства, а кто-то знал, куда вы поехали, если вдруг возникнут проблемы.