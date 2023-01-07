При каком морозе можно не ходить в школу в Самаре: приводим нормативы

В Самаре могут ввести дистанционку из-за мороов

Названы температуры, при которых дети могут не ходить в школу в Самаре. Эта информация очень актуальна сейчас, когда синоптики обещают аномальные морозы буквально с первого рабочего дня. Днем температура опустится до -29, а ночью до -36. Можно представить, как морозно будет рано утром.

Окончательное решение о том, идти детям в школу или нет, будет принимать директор каждого учебного заведения, информацию пришлют в учебные чаты. Но все же есть нормативы, согласно которым принимаются такие решения.

Итак, в школу не нужно будет ходить детям обучающимся с 1 по 4 класс - уже при температуре ниже -25 градусов, не придется идти на занятия ученикам с 1 по 8 класс, если столбики термометров опустятся ниже -27 градусов, а если температура будет ниже -30 градусов - что ожидается уже 10 января - учебу отменят и ученикам старших классов.

Впрочем, детям не приходится слишком радоваться: сейчас отмена занятий означает лишь то, что учеба в этот день будет дистанционной, так что без домашнего занятия остаться не получится.