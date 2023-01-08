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НовостиОбщество8 января 2023 9:26

Самарцы пришли в ужас от строительства ЖК «Кислород» на 19 км Московского шоссе

Самарский блогер снял с воздуха застройку территории воинской части за ТЦ «Метро»
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Для нового ЖК вырубили лес

Для нового ЖК вырубили лес

Фото: принтскрин видео.

Самарский видеоблогер Александр Карягин заснял на квадрокоптер строительную площадку на 19 км Московского шоссе. Там, за ТЦ «Метро» на территории военного городка №94 СОФЖИ возводит новый жилой комплекс. В комментариях самарцы раскритиковали застройку.

- Съемка интересная! Но я в ужасе от снятого на ней! Бедный наш лес, - пишет Елена Ч.

Другие комментаторы тоже высказались не лестно о новом ЖК «Кислород». По их мнению, в Самаре и так много многоэтажных жилых комплексов, которые «шлепают на каждом углу». Кто-то обратил внимание, что СОФЖИ использует старые технологии при строительстве, не используя утепление стен.

Напомним, СОФЖИ намерены возвести на площади 9,7 га современный микрорайон с двумя детскими садами, магазинами и общеобразовательной школой на 825 мест. Также там будет построена амбулаторная поликлиника. Проект также предусматривает строительство двух новых улиц. Они будут иметь выход на Московское и Ракитовское шоссе. Срок завершения всех работ — 2026 год.