Под Самарой дотла сгорел автобус 8 января 2023 года

Самарцы поделились жуткими кадрами в соцсетях Фото: принтскрин видео.

Утром, 8 января 2023 года, жители поселка Петра Дубрава стали свидетелями страшного зрелища. На улице 60 лет Октября загорелся автобус. На место происшествия оперативно выехали пожарные.

Сообщение в МЧС поступило в 11:35. Как рассказали в пресс-службе главка, в поселке загорелся коммерческий автобус «Хендай».

- К тушению пожара привлекались 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

К счастью, никто не пострадал. Пожарные не разглашают подробности ЧП, также неизвестно, что стало причиной возгорания автобуса. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.