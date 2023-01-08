В Самаре на улице Антонова-Овсеенко сгорел торговый павильон 8 января 2023 года

Улицу заволокло густым черным дымом Фото: принтскрин видео.

Утром, 8 января 2023 года, в Самаре на улице Антонова-Овсеенко произошел пожар на одной из торговых точек. Очевидцы ЧП засняли на фото и видео павильон, откуда густыми облаками валил черный дым.

Сообщение о пожаре в МЧС поступило в 10:34, на место пожара незамедлительно выехали спасатели. К тушению торгового павильона привлекались 24 человека личного состава и 5 единиц спецтехники.

Пожар удалось ликвидировать в 11:13 на площади 20 кв. м. В ГУ МЧС по Самарской области не рассказали подробности произошедшего, также неизвестно, были ли пострадавшие.