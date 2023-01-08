В Самаре с 9 января 2023 года закроется речная переправа до Подголятино

На Волге начал вставать лед Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарское речное пассажирское предприятие сообщило о завершении переправы по маршруту «Самара-Подголятино». Речная переправа завершится уже с 9 января 2023 года.

Как сообщили речные перевозчики, переправу решили приостановить из-за аномальных холодов на территории Самарской области. На Волге интенсивно образовывается лед, поэтому «Омики» с сопровождением толкача «Шлюзовой-107» ходить перестанут.

По мере готовности трассы на Волге начнут курсировать судна на воздушной подушке. Как только лед на реке станет достаточно крепким, пассажирские переправы начнут работать вновь. За актуальным расписанием нужно следить на сайте речного предприятия.