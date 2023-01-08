В Самарской области морозы побили абсолютный рекорд 8 января 2023 года

Аномально-холодная погода будет держаться до 11 января Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приволжское УГМС сообщило о новом температурном рекорде в Самарской области 8 января 2023 года. Последний раз такую низкую температуру наблюдали в Аглосе в 2010 году, а в Тольятти так холодно было в 1979.

Предыдущий минимум температуры воздуха в Аглосе был зарегистрирован в 2010 году и составлял -28,4 градусов. В 2023 году этот рекорд был побит – температура снизилась до -28,6 градусов.

В Тольятти 8 января в 1974 и 1978 годах было -27,6 градусов по Цельсию, в этом году синоптики зафиксировали новый рекорд погоды. 8 января столбики термометров в Автограде опустились до -28,5 градусов.

Напомним, самарцев предупреждали об аномально-холодной погоде в регионе с 7 по 11 января 2023 года. По данным синоптиков Приволжского УГМС, среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 9 градусов и более.