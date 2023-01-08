В Самаре транспортные предприятия переведены на особый режим работы из-за аномальных морозов

Официальный комментарий самарского Департамента транспорта в связи с морозной погодой Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре перевозчики предпринимают все меры, чтобы общественный транспорт работал без перебоев в мороз. Транспортные предприятия с началом первой рабочей недели нового 2023 года обеспечат выход подвижного состава в обычном режиме.

С 7 января 2023 года предприятие «СамараАвтоГаз» было переведено на особый режим, работы в техпарке не останавливаются и ночью. Механики дополнительно прогревают автобусы и долго не глушат моторы, чтобы в морозы не было сбоев. Специалисты ремзоны заботятся о том, чтобы машины были заправлены зимним топливом со специальными присадками.

- В парке перевозчика имеется немало автобусов «МАЗ», которые работают на дизельном топливе. Также на маршрутах курсируют «ЛиАЗы» - они работают на газомоторном топливе, - объяснили в департаменте транспорта.

Чиновники сообщили, что к настоящему времени сбоев при выпуске подвижного состава на линию допущено не было. Перевозчики продолжают делать все, чтобы горожане не испытывали неудобств во время поездок на общественном транспорте в Самаре.