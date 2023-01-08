В Самарской области пропал 20-летний парень на белой «Мазде 6»

Молодой человек уехал на машине, но домой так и не вернулся

В Самарской области ищут 20-летнего Ильдара Хайруллина, который уехал в неизвестном направлении из села Подстепки на автомобиле «Мазда» белого цвета. Информацию о поисках молодого человека разместили у себя в группе волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ильдару Хайруллину 20 лет, он живет в селе Подстепки Ставропольского района Самарской области. 7 января 2023 года он уехал на автомобиле «Мазда 6» белого цвета и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 182 см, нормального телосложения, волосы черные, глаза голубые.

Ильдар был одет в темную куртку с капюшоном, белую футболку, серые штаны и черные угги.

Номер автомобиля: У019МЕ163

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Ильдара, просят сообщить на горячую линию «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 или 112.