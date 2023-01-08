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НовостиОбщество8 января 2023 17:18

В Самаре на Волге встал лед 8 января 2023 года

Долгожданное событие заснял самарский видеоблогер
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Во время аномальных морозов Волга покрылась льдом

Во время аномальных морозов Волга покрылась льдом

Фото: принтскрин видео.

Самарский видеоблогер Евгений Щекин «пролетел» над Волгой на квадрокоптере и показал январский ледостав. Долгожданное событие этого года произошло лишь ближе к Рождеству, когда в регионе ударили морозы.

Судя по видео, которое опубликовал самарец, Волга покрылась льдом. Однако можно заметить в некоторых местах проталины, а сама поверхность льда еще подвижна. Спасатели напоминают о правилах безопасности – выходить на лед опасно для жизни.

В связи с аномальными морозами в Самаре с 9 января завершается речная переправа до Подголятино. Когда лед на Волге будет достаточно крепким, перевозчик возобновит переправу на правый берег, но уже на воздушных подушках.