В Самаре появится дом-интернат для престарелых и инвалидов

Сейчас власти ищут подрядчика. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре планируется строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов. В настоящий момент власти ищут подрядчика, который займется возведением объекта. Информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации, заказчиком выступает управление капитального строительства Самарской области. Победителю торгов предстоит выполнить полный комплекс работ: от подготовительных до подключения объекта к сетям. Сумма контракта – 594 139 960,86 рублей.

Отмечается, что строительство должно стартовать в марте 2023 года. Окончание работ – декабрь 2024 года. Победитель торгов будет известен после 23 января.

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