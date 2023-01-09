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НовостиПроисшествия9 января 2023 7:06

Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело и проверить видео, на котором мигранты издеваются над самарчанкой

Дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства
Ирина СИНЕГУБОВА
Видео моментально распространилось по всем соцсетям и вызвало массовое негодование.

Видео моментально распространилось по всем соцсетям и вызвало массовое негодование.

Фото: соцсети

В Самаре мигранты из Средней Азии в прямом эфире издевались над спящей в такси девушкой. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

— В социальной сети распространяются видеокадры, как в Самаре совершаются противоправные действия в отношении девушки, находящейся в бессознательном состоянии, а также она подвергается унижениям, — сообщает информационный центр СК России.

Видео моментально распространилось по всем соцсетям и вызвало массовое негодование. На нем мужчины всячески издеваются над самарчанкой, трогают за губы и говорят непристойности.

Председатель СК РФ поручил руководителю СУ СК по Самарской области Марату Галиханову возбудить и расследовать уголовное дело, представив доклад о предварительных и окончательных результатах. Это поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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