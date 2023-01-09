В Самаре водитель отечественной легковушки въехал в столб и преградил движение трамваям

Автомобилист не обеспечил постоянного контроля за движением своего транспортного средства.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В воскресенье, 8 января, в 17:05 в Ленинском районе Самары 58-летний водитель автомобиля «Ваз 210740» врезался в столб рядом с трамвайными путями.
— Мужчина ехал по улице Арцыбушевская в направлении улицы Красноармейская. ДТП произошло напротив дома № 40, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
По информации полицейских, автомобилист не обеспечил постоянного контроля за движением своего транспортного средства, в результате чего наехал на опору контактной сети.
С места происшествия водитель был госпитализирован в медицинское учреждение, а 44-летней пассажирке назначили амбулаторное лечение. Всего 8 января на территории Самарской области произошло 4 аварии, в которых пострадали три человека.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.