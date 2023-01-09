Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 января 2023 7:32

Самарский завод «Коммунар» войдет в состав госкорпорации Ростех

Соответствующее распоряжение подготовили в правительстве РФ
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Предприятие действует в регионе с 1939 года.

Предприятие действует в регионе с 1939 года.

Фото: Яндекс. Карты

ФКП «Самарский завод «Коммунар» ждут масштабные изменения. Предприятие войдет в состав госкорпорации Ростех. Соответствующее распоряжение подготовили в правительстве РФ.

Согласно документации, завод будет преобразован в акционерное общество. 100% акций, находящихся в федеральной собственности, будут переданы госкорпорации Ростех в качестве имущественного взноса.

Отметим, что изменения затронут не только самарский «Коммунар». Всего в списке находится 12 предприятий, расположенных на территориях нескольких субъектов России.

Напомним, завод «Коммунар» был построен в поселке Петра Дубрава в 1939 году. Предприятие специализируется на производстве дымного пороха.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.