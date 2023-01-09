Самарский завод «Коммунар» войдет в состав госкорпорации Ростех

Предприятие действует в регионе с 1939 года.
Фото: Яндекс. Карты
ФКП «Самарский завод «Коммунар» ждут масштабные изменения. Предприятие войдет в состав госкорпорации Ростех. Соответствующее распоряжение подготовили в правительстве РФ.
Согласно документации, завод будет преобразован в акционерное общество. 100% акций, находящихся в федеральной собственности, будут переданы госкорпорации Ростех в качестве имущественного взноса.
Отметим, что изменения затронут не только самарский «Коммунар». Всего в списке находится 12 предприятий, расположенных на территориях нескольких субъектов России.
Напомним, завод «Коммунар» был построен в поселке Петра Дубрава в 1939 году. Предприятие специализируется на производстве дымного пороха.
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