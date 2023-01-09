Работающих самарцев ждут изменения в начале января 2023 года

В России с 1 января 2023 года начали действовать трудовые книжки нового образца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Работающих жителей Самарской области ждут новые изменения. С 1 января 2023 года в России начали использовать трудовые книжки нового образца. Такое постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Ранее министерство труда скорректировало форму бланка трудовой книжки, а также обновило инструкции по ее ведению и хранению. Из них исключили некоторые устаревшие положения. Порядок изготовления новых трудовых книжек будет определять Минфин.

В правительстве отмечают, что работники смогут продолжить использовать прежние трудовые. Бланки и вкладыши старого образца, которые хранятся у работодателей, тоже будут действительны.

Напомним, с 2022 года работники могут выбирать, какой трудовой книжкой им удобнее пользоваться — бумажной или электронной. Новый формат документа доступен в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда РФ.

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